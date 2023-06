Kleiderdiebstahl geht schief: Frau in Klappe von Altkleidercontainer eingeklemmt

GEROLSHEIM. In der vergangenen Nacht versuchte eine 43-jährige, Frau Kleidung aus einem Altkleidercontainer in Gerolsheim zu entwenden. Während sie in die nicht dafür geeignete Klappe kletterte, klemmte sie sich ihren Arm derart ein, dass sie sich nicht mehr selbstständig befreien konnte.

Anwohner wurden durch Hilferufe auf die Dame aufmerksam und alarmierten die Polizei. Durch die Beamten konnte die offensichtlich alkoholisierte Dame entsprechend vorgefunden und aus der Containerklappe befreit werden.

Da sich die Beschuldigte darüber hinaus weigerte, ihre Personalien Preis zu geben, erwartet sie nun zusätzlich zur Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gem. §111 OWiG. Ihre Personalien konnten durch anschließende Ermittlungen ausfindig gemacht werden. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)