++ Saarland: 83-jähriger Jürgen Flohr vermisst – möglicherweise hilflose Lage ++

SPIESEN-ELVERSBERG. Seit dem 14.6., 17.00 Uhr, wird der 83-jährige Jürgen Flohr aus Spiesen-Elversberg vermisst. Er ist gut zu Fuß, könnte sich aber in einer hilflosen Lage befinden.

Zuletzt wurde er am gestrigen Tag, gegen 18.00 Uhr, in der Grubenstraße in Neunkirchen-Heinitz gesichtet. Er war zu Fuß unterwegs in Richtung Neunkirchen. Der Vermisste ist 163 cm groß, hat eine Glatze, trägt eine beige-grüne Baseballkappe des FC Homburg, ein beiges Leinenhemd mit Stehkragen und hochgekrempelten Ärmeln, vermutlich eine kurze Hose und Turnschuhe.

Sachdienlichen Hinweise sind an die Polizeiinspektion Neunkirchen erbeten (Telefon: 06821/2030, E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)