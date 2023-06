Update: Intensive Suche nach Leichnam von Arzt aus Gerolstein – Verdacht eines Tötungsdelikts

TRIER/GEROLSTEIN. Im Zusammenhang mit dem Verdacht eines Tötungsdelikts an dem 53-jährigen Arzt Steffen Braun (lokalo berichtete) finden intensive Suchmaßnahmen statt.

So durchsuchen die Ermittler der Kriminaldirektion Trier, unterstützt durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sowie von Leichenspürhunden und der Kriminaltechnik, am heutigen Montag und am morgigen Dienstag, 12. und 13. Juni, großflächig Waldgebiete im Bereich der Ortschaft Rockeskyll. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Leichnam des Steffen Braun dort abgelegt worden sein könnte.

Bereits am vergangenen Dienstag und Mittwoch, 6. Und 7. Juni, hatten um Rockeskyll Walddurchsuchungen stattgefunden. Der Sachverhalt wird am kommenden Mittwoch, 14. Juni, ab 20.15 Uhr, in der Sendung “Aktenzeichen XY … ungelöst” ausgestrahlt. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)