Wetter: Hitze-Hammer ab Freitag? 30 Grad-Marke soll geknackt werden

TRIER. So langsam kommt der Sommer in Schwung. Und trotz, dass es in den kommenden Tagen noch vereinzelt ungemütlich werden kann, bleibt es richtig heiß und das Thermometer steigt sogar noch nach oben. Pünktlich zum Wochenende trifft die Bundesrepublik der “Hitze-Hammer”!

„Zum ersten Mal wird die 30-Grad-Marke überschritten werden“, prognostiziert der Diplom-Meteorologe Dominik Jung für wetter.net. „Samstag und Sonntag sind dann sogar 31 oder 32 Grad möglich. Laut Definition sind drei Tage mit 30 Grad und mehr am Stück sogar schon eine Hitzewelle. Genau das bekommen wir Freitag, Samstag und Sonntag”, so der Experte.

Neben etwas Sonne erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen zunächst jedoch vor allem viele Wolken, Schauer und Gewitter. Dazu kann es gerade im Norden zu einzelnen Gewittern mit Starkregen kommen kann, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.