Keine Lust auf Vandalismus, Lärm und Gefahr – Widerstand gegen “Rioler Oktoberfest” in Föhren

TRIER/FÖHREN. Alkohol in großen Mengen, laute Musik fehlende Parkflächen und enthemmte Besucher – die Bedenken und Befürchtungen mehrere Betriebe im Industriepark Region Trier gegen das angedachte Ausweichquartier des einst in Riol ansässigen Oktoberfest sind groß. Auch der örtliche Gewerbeverein spricht sich gegen die Austragung des Festes im Industriepark aus. Zwar fänden, laut eines Trierer Mediums, noch Gespräche zwischen Veranstalter Hans-Jürgen Lichter und örtlichen Verantwortlichen statt, eine entsprechende Genehmigung zur Ausrichtung scheint jedoch in Anbetracht der derzeitigen Situation nicht sehr wahrscheinlich.

Auf der Suche nach einem neuen Standort zur Durchführung des zuvor am Standort Riol durchgeführten Oktoberfestes, schien Veranstalter Lichter im Industriepark Region Trier fündig geworden sein. Doch in der “Nachbarschaft” gibt es Widerstand. Auch ein Brandbrief des Gewerbeverbands IRT an alle Betriebe des Gebiets habe viele Firmen, insbesondere in der Bereitstellung möglicher Parkflächen für den Veranstalter verschreckt, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

Brandbrief durch Gewerbeverband

Um eine Genehmigung zur Durchführung der Veranstaltung zu erhalten, müssen entsprechende Voraussetzungen erfüllt sein. Zuständig ist hier die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich. Zu den Voraussetzungen gehören beispielsweise nachweisliche Parkflächen, Lärmschutz aber auch die Einordnung des Oktoberfestes als Kultur- und nicht als Vergnügungsveranstaltung, deren Austragung durch den örtlichen Bebauungsplan ausgeschlossen wird.

„Die Feste wurden bisher von den zuständigen Behörden immer als Kulturveranstaltung anerkannt – wir spielen traditionelle Musik bei einer volkstümlichen Veranstaltung. Deshalb sind wir bislang von den Finanzbehörden auch immer mit sieben Prozent Mehrwertsteuer belegt worden, wie für Kulturveranstaltungen üblich, und nicht mit 19 Prozent wie bei Vergnügungsveranstaltungen”, äußert sich Veranstalter Lichter gegenüber dem Trierischen Volksfreund, dessen “Kulturveranstaltung” in der Vergangenheit an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden in Riol stattfand.

Oktoberfest sei ruhige Veranstaltung mit “gesitteten” Gästen

Insbesondere die Angst vor Vandalismus teilt Lichter dabei nicht. “Das Oktoberfest in Riol war immer eine ruhige Veranstaltung. Wir nehmen etwas höhere Preise als andere, was uns ein etwas älteres Publikum zwischen 30 und 60 Jahren beschert – Menschen, die gesittet feiern wollen“, wird der Veranstalter zitiert.

Ob Lichter das ansässige Gewerbe von seiner “ruhigen” “Kultur-Veranstaltung” mit “gesittetem” Feier-Publikum überzeugen kann, scheint derzeit mehr als unwahrscheinlich. Die Sorgen und Befürchtungen erscheinen einfach zu groß!

