“Respekt. Bitte!”: Aktionstage gegen Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst

MAINZ. Ob Amtsgericht, Bereitschaftspolizei, Gesundheitsamt, schulpsychologisches Beratungszentrum oder Forstamt – rheinland-pfälzische Minister und Staatssekretäre besuchen in den kommenden Tagen Behörden und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung. Die Besuche finden im Rahmen der Aktionstage «Respekt. Bitte!» statt und sollen in Zeiten von Hass und Hetze im Netz und auf der Straße ein Zeichen für Respekt den Beschäftigten gegenüber setzen.

Den Auftakt machen an diesem Dienstag Justizminister Herbert Mertin (FDP), der sich im Amtsgericht Mainz unter anderem ein Sicherheitstraining für Gerichtsvollzieher anschauen wird (ab 13 Uhr) und am Nachmittag (ab 14.50 Uhr) Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD), die mit Polizeibeamten und -beamtinnen über Gewalterfahrungen sprechen.

Bei den Aktionstagen, die es 2019 zum ersten Mal gegeben hat, stehen Themen wie Gewaltprävention, Schutzmaßnahmen und die Nachsorge nach Vorfällen im Fokus. Das Land, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Deutsche Beamtenbund (dbb) im Land hatten sich 2015 und 2019 auf eine ganze Reihe an konkreten Maßnahmen verständigt – vom Deeskalationstraining bis hin zu Schutzausrüstung.

Vor dem Auftakt der diesjährigen Aktionstage, die bis zum Freitag (26. Mai) dauern, betonte die Staatskanzlei in Mainz, fast 100.000 Beschäftigte in unterschiedlichsten Fachgebieten hielten das Land an vielen Stellen am Laufen. «Auch auf ihrem Engagement beruht die Handlungsfähigkeit, die unser Land in den Krisen der vergangenen Jahre bewiesen hat.» (Quelle: dpa)