Randale in Wohnheim: 27-Jähriger tritt und beißt Polizist – zwei Beamte verletzt

SPEYER. Ein stark alkoholisierter Mann hat in einem Wohnheim in Speyer randaliert und einem der dazu gerufenen Polizisten in die Hand gebissen. Gegen den Versuch der Beamten, dem 27-Jährigen Handschellen anzulegen, wehrte er sich zudem mit Tritten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zusätzlich soll er die eingesetzten Beamten beleidigt haben. Durch den Widerstand des Randalierers hätten sich zwei Polizisten verletzt. Einer habe seinen Dienst am Mittwochabend nicht mehr beenden können.

Bevor die Polizisten eintrafen, habe der Randalierer gegen Türen getreten und laut herumgeschrien. Angehörige hätten ihn nicht beruhigen können. Die Beamten schafften es schließlich, den 27-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. (Quelle: dpa)