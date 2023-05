Blinde Zerströrungswut in Trier-West: Täter demolieren zwei Autos

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am heutigen Donnerstag, 11.05.2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in Trier-West zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben ein oder mehrere männliche Täter dabei einen VW Tiguan in der Eurener Straße in Trier im Bereich der Sparkasse durch einen Schlag oder Tritt gegen die Fahrzeugseite beschädigt.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter in die Blücherstraße, wo ein Seitenspiegel an einem blauen VW Fox abgetreten wurde.

Diese Tat wurde von einer weiblichen Zeugin beobachtet, die einem Anwohner den Tathergang berichtete, sich dann allerdings ohne Angabe einer Erreichbarkeit von der Örtlichkeit entfernte.

Die Polizeiinspektion Trier bittet um sachdienliche Hinweise die zur Identifizierung des oder der Täter führen können. Insbesondere richtet sich dieser Zeugenaufruf an die namentlich unbekannte Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat.