Zwei-Seen-Lauf: Organisatoren rufen zur Typisierung als Stammzellspender auf

NONNWEILER-OTZENHAUSEN. Der Zwei-Seen-Panorama-Erlebnislauf hat im Saarland bereits Tradition. Nach der Corona-Pause bietet das Event geübten Ausdauersportlerinnen und -sportlern jetzt zum 23. Mal Laufgenuss mit Landschaftserlebnis. Doch neben dem Spaß an der sportlichen Herausforderung steht diesmal auch die Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke im Zentrum: Gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung ruft das Organisationsteam Sportfans sowie Zuschauerinnen und Zuschauer zur Typisierung als Stammzellspenderin oder Stammzellenspender auf.

Nordic-Walkerinnen und -Walkern sowie Läuferinnen und Läufern stehen zwei Strecken zur Auswahl: Die Umrundung der Talsperre Nonnweiler über 12 Kilometer. Eine 18 Kilometer weite Strecke, die rund um den Bostalsee und über Forst- und Wirtschaftswege nach Otzenhausen führt. Für Läufer und Läuferinnen, die mehr wollen, gibt es eine dritte Strecke über 32 Kilometer. Hier müssen die beide Seen umrundet werden.

Jens Merkel, Kassenwart der Lauffreunde des VfR Otzenhausen erklärt: „Wir freuen uns nach drei Jahren Zwangspause unseren Zwei-Seen-Panorama-Erlebnislauf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nonnweiler und dem VfR Alemannia 1921 Otzenhausen wieder wie gewohnt durchführen zu können“. Zentraler Treffpunkt und Zieleinlauf ist an der Hunnenringhalle in Otzenhausen. Doch neben dem Sport steht auch die Hilfe für Leukämiekranke im Fokus. Jens Merkel betont: „Leukämie kann jeden treffen. Sportler, Fans oder jemanden in der Familie. Mit dem Laufevent erreichen wir eine große Aufmerksamkeit. Die möchten wir nutzen, um die Laufcommunity dazu aufzurufen, sich als Stammzellspender oder -spenderin zu typisieren, um Menschen mit bösartigen Erkrankungen wie Leukämie das Leben zu retten.“

Häufig reichen Chemotherapie und Bestrahlung nicht aus, damit Patientinnen und Patienten von Leukämie geheilt werden können. Dann wird ein passender Stammzellspender oder eine passende Spenderin gebraucht. Damit die Transplantation gelingt, müssen jedoch bestimmte Genmerkmale von Spenderin oder Spender sowie Empfängerin oder Empfänger übereinstimmen. „Damit möglichst allen Leukämiekranken geholfen werden kann, müssen sich dringend mehr Menschen registrieren“, erläutert Fabian Korb, der bei der Stefan-Morsch-Stiftung Typisierungsaktionen koordiniert. Er beschreibt, wie einfach man vor Ort potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender werden kann: „Das dauert nur wenige Minuten: Man füllt die Einwilligung aus und gibt eine Speichelprobe ab. Für Fragen steht unser Team zur Verfügung.“ Vorab kann man sich auch auf der Homepage (www.stefan-morsch-stiftung.de) informieren – und gleich registrieren, wenn man nicht vor Ort sein kann. Mitmachen können Erwachsene bis 40 Jahre kostenfrei. Mit dem Einverständnis der Sorgeberechtigten können sich auch Jugendliche ab 16 Jahren aufnehmen lassen.

Eine Spende ist jedoch erst ab 18 möglich.

Zwei-Seen-Panorama-Erlebnislauf am 16. April:

Treffpunkt: Hunnenringhalle in Otzenhausen, ab 7.30 Uhr. Typisierung von 10.30 bis 15 Uhr.

9.30 Uhr: Start 18 und 32 Kilometer

10 Uhr: Start 12 Kilometer

Informationen und Anmeldung unter www.zwei-seenlauf.de. (Quelle: Stefan-Morsch-Stiftung)