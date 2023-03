Osterrallye im Meulenwald: Digitale Rallye des Forstamts Trier für Klein und Groß

TRIER-QUINT. Pünktlich zu den Osterferien startet am Samstag, den 1. April 2023, am Forstamt Trier die neue digitale Wald-Osterrallye in Quint. Ohne Papier findet das Quiz über die familienfreundliche App „Actionbound“ statt. Entlang einer neuen, ausgeschilderten Strecke werden Klein und Groß durch Fragen und Aufgaben von Basti, dem Osterhasenmeister, zu richtigen Wald-Osterhasen ausgebildet. Die Aktion kann bis zum 2. Mai 2023 besucht werden.

Der Frühlingsbeginn ist eine gute Gelegenheit, den Wald (wieder) zu entdecken. Für eine spielerische Entdeckung mit der ganzen Familie bietet das Forstamt Trier eine neue Frühlingsrallye an, dieses Jahr zum Thema „Ostern im Wald“. Auf einem Rundweg von 1,5-2 Kilometern, der am Forstamtsgebäude in Quint beginnt, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Osterhasenlehrlingen und von Basti, dem Osterhasen-Lehrmeister, von Frage zu Frage geführt. Ziel ist es, die Ausbildung zum Osterhasen zu meistern.

Papier und Stift sind nicht erforderlich, die Rallye läuft über die kostenlose und nutzerfreundliche App „Actionbound“. Alles, was man braucht, sind also witterungsangepasste Kleidung und Schuhwerk sowie ein Smartphone mit Kamera. Wichtig: Die App „Actionbound“ sollte schon im Vorfeld zuhause installiert werden. Start und Ziel befinden sich am Forstamt Trier, Am Rothenberg 10, 54293 Trier-Quint: Dort findet man alle weiteren Informationen zum Ablauf bevor es losgeht. Der Weg ist jederzeit zugänglich. Die Strecke ist für geländegängige Kinderwagen geeignet, jedoch teilweise recht sportlich wegen unebener und unbefestigter Waldwege. Sie ist nicht rollstuhlgeeignet.

Der Gewinn bei dieser Aktion: Ein schöner und spielerischer Spaziergang mit der Möglichkeit, das Wissen über den Frühling, Ostern und den Wald zu testen, und vielleicht sogar zu erweitern.

Alle Details zum Quiz und zu der App sind auf der Website des Forstamtes Trier zu finden: www.trier.wald.rlp.de.

Diesmal wurde das Quiz von Helena Heser und Isabel Brandt, zwei Freiwilligen im FÖJ am Forstamt Trier, gestaltet. Das FÖJ, Freiwilliges Ökologisches Jahr, ermöglicht es jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, sich ein Jahr lang in einer Einsatzstelle mit dem Schwerpunkt Natur und Umwelt zu engagieren. Das Forstamt Trier nimmt jedes Jahr drei junge Menschen auf, zwei Deutsche und einen Franzosen. Weitere Informationen über das FÖJ Rheinland-Pfalz finden Sie unter www.foej.rlp.de. (Quelle: Forstamt Trier)