Massive Verkehrsgefährdung: Halsbrecherische Überholmanöver bei Wiltingen

WILTINGEN. Am Mittwoch, 8. März 2023, kam es um kurz nach 7.00 Uhr auf der L138 zwischen den Ortslagen Schoden und Wiltingen zu mehreren Überholmanövern eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers.

Dabei passierte der Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelgrauen VW Touran, älteres Baujahr, auf Höhe des Friedhofs Wiltingen mindestens drei weitere Verkehrsteilnehmer vorschriftswidrig im dort geltenden Überholverbot mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen 70 km/h-Zone. Die Überholmanöver fanden zudem vor und in einer schlecht einsehbaren Rechtskurve statt. Teilstücke des Vorfalls sind auf einer der Polizei zur Verfügung gestellten Dashcam-Aufnahme zu sehen. Die Ermittlungen und Auswertungen hierzu dauern an.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon 06581-91550, in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarburg)