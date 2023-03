Fridays for Future – Globaler Klimastreik am Freitag auch in Trier

TRIER. Am kommenden Freitag, 3. März, rufen verschiedene Organisationen, darunter auch “Fridays For Future” zum erneuten “Globalen Klimastreik” auf. Mehr als 240 Demonstrationen sind hierzu bereits im ganzen Land angemeldet – auch in Trier beteiligen sich Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten am Protest.

Im Aufruf zur Teilnahme schreibt “Fridays for Future”: “In den letzten Jahren haben wir mehr bewegt, als viele je gedacht hätten. Es gibt heute eine breite gesellschaftliche Mehrheit für mehr Klimaschutz – doch auf den großen Durchbruch warten wir bis heute. Weder an die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag noch an das Klimaschutzgesetz hält sich die Politik. Anfang März treffen sich die Ampel-Parteien zum Koalitionsgipfel. Kurz zuvor findet unser Klimastreik statt – auch in Deiner Nähe. Damit er sich auf die richtige Seite stellt, darf Scholz keine Sekunde lang glauben, die Menschen in diesem Land interessieren sich nicht mehr für das Klima. Dafür müssen die Demos wieder richtig groß werden. Gemeinsam machen wir klar: unsere Zukunft darf nicht an einer bockigen Politik scheitern.”

In Trier startet die Demonstration am Freitag um 12:30 Uhr am Domfreihof. Von hier ziehen die Demonstranten in einem Demozug gemeinsam durch die Trierer Innenstadt. Ebenfalls sind Infostände auf dem Domfreihof angekündigt.

Die Route des Demonstration: