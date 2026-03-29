Bahnhof Trier-West: 41-Jähriger zeigt „Hitlergruß“ und ruft „Sieg Heil“

TRIER. Gegen einen 41-jährigen Tunesier sprach die Bundespolizei Trier am Donnerstagnachmittag einen Platzverweis für den Bereich des Bahnhofs Trier-West aus. Laut Mitteilung eines Zeugen soll der 41-Jährige zuvor mit zwei Bekannten mehrere Reisende verbal belästigt haben.

Während der Kontrolle zeigte der 41-Jährige aus der Personengruppe heraus den sogenannten „Hitlergruß“ und rief lautstark „Sieg Heil“ in Richtung der Bundespolizisten. Gegen den tunesischen Staatsbürger wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann mit einem Platzverweis für den Bereich des Bahnhofs Trier-West entlassen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)