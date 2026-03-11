Trier: Öko 2026 – Handwerker laden zur großen Leistungsschau ein

TRIER – Ob akuter Sanierungsbedarf, Neubaupläne oder einfach der Wunsch nach mehr Wohnkomfort – die Messe liefert Ideen, Lösungen und Kontakte aus einer Hand.

Am 28. und 29. März 2026 wird der Messepark Trier zum Treffpunkt für alle, die ihre vier Wände fit für die Zukunft machen wollen – egal ob mit konkreten Bauplänen oder erst mit einer leisen Idee im Hinterkopf.

Mit über 100 Ausstellern aus dem Kammerbezirk Trier und der Großregion ist die ÖKO 2026 die größte Leistungsschau des Handwerks in der Region. Auf mehr als 7.000 Quadratmetern dreht sich alles um modernes, nachhaltiges und komfortables Wohnen.

Energieeffizientes Bauen, Sanieren im Bestand, regenerative Energien, Smart Home, Elektromobilität und moderne Gebäudetechnik sind längst keine Zukunftsmusik mehr – sondern Entscheidungen, die heute getroffen werden sollten. Auf der ÖKO 2026 zeigen Handwerksbetriebe, was möglich ist, was sich rechnet und wie der Einstieg gelingt.

Viele Menschen waren in den letzten Jahren verunsichert, in welche Heizsysteme sie investieren sollen. Deshalb haben sie ihr Vorhaben zunächst auf Eis gelegt. Jetzt liegen die Eckpunkte für das neue Heizungsgesetz vor. Wie sie ihr Vorhaben nun angehen können, darauf finden Besucherinnen und Besucher auf der ÖKO konkrete Antworten.

Ob Hausbau, Sanierung oder kleine Verbesserungen mit großer Wirkung: Von Dach und Wand, Fenstern, Türen, Treppen und Metallbau, über Innenausbau, Fliesen, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Kaminöfen, ökologische Baustoffe, Schimmelpilzsanierung bis hin zu barrierefreiem Bauen und E-Mobilität reicht die Themenvielfalt. Ergänzt wird das Angebot durch Gebäudeenergieberatung, Infos zu Fördermitteln, Beratung und Recht sowie Lösungen rund um Einbruchschutz– inklusive persönlicher Beratung durch die Polizei.

An beiden Tagen gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm mit praxisnahen Tipps, unter anderem zu aktuellen Fördermöglichkeiten, moderner Gebäudetechnik, Barrierefreiheit und Sicherheit. Ideal für alle, die sich erst orientieren oder vor einer Entscheidung stehen. Viele Stamm-Aussteller sind auch 2026 wieder dabei – ein Zeichen für Qualität, Vertrauen und regionale Kompetenz.

Die ÖKO 2026 ist mehr als eine Informationsmesse. Die Bäcker-Innung lädt zur Brotprüfung ein und gibt Einblicke in echte handwerkliche Qualität. In Kinderwerkstatt und Makerspace darf ausprobiert und mitgemacht werden, eine Hüpfburg sorgt für Bewegung und gute Laune. Auch die Schornsteinfeger- und die SHK-Innung sind mit Aktionen vertreten. Wer wissen will, wie vielfältig und zukunftssicher das Handwerk ist, findet außerdem Informationen zur Ausbildung im Handwerk.

Die ÖKO 2026 ist am Samstag, 28. März, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 29. März, von 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Der Messepark Trier ist direkt an die Hauptverkehrsstraßen angebunden. Rund 1.900 kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung. Zudem pendelt ein Shuttlebus der Stadtwerke zwischen dem Trierer Hauptbahnhof und dem Messegelände.

Weitere Informationen, eine Übersicht der teilnehmenden Handwerksbetriebe und Netzwerkpartner gibt es unter www.oeko-trier.de sowie beim Veranstalter Handwerkskammer Trier, Tel. 0651 207-171.