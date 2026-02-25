Ein Baum für jedes Baby: RLP-Grüne mit Aktionsprogramm für Klima- und Naturschutz

Demokratie sowie Kinder und Jugendliche sind zwei Schwerpunkte der rheinland-pfälzischen Grünen im Wahlkampf. Ihr ureigenes Thema Klimaschutz wollen sie auch voranbringen - mit finanziellen Anreizen.

MAINZ. Ein Baum für jedes Baby, die Förderung Tausender E-Ladesäulen und deutliche Unterstützung zur Beschleunigung der Wärmewende: Mit einem Aktionsprogramm für den Klima- und Naturschutz setzen die rheinland-pfälzischen Grünen im Landtags-Wahlkampf einen weiteren Schwerpunkt. Die Einzelheiten zu den drei Punkten stellt Spitzenkandidatin und Klimaschutzministerin Katrin Eder an diesem Mittwoch in Mainz vor.

Ein «Bildungsbaum» für jedes Kind

Für jedes Neugeborene soll künftig in Wohnortnähe auf öffentlichen Flächen ein Baum gepflanzt werden. Die Familie bekommt dann eine Plakette oder Urkunde mit Angaben zu dem Baum. Die Aktion wird in ein Umweltbildungskonzept integriert, das in den Kitas und Schulen aufgegriffen werden soll. Ziel ist es, das Bewusstsein der Menschen für den Wald langfristig zu stärken. Rund 2,5 Millionen Euro wollen die Grünen dafür pro Jahr ausgeben, wenn sie nach der Landtagswahl am 22. März weiter in der Landesregierung mitregieren können.

Tausende Ladesäulen finanziell fördern

Um den Ausbau der Elektromobilität gerade auch im ländlichen Raum und an Häusern mit vielen Parteien voranzubringen, wollen die Grünen im Falle eines Wahlsiegs Ladepunkte fördern. Ziel sei es, dass in den kommenden Jahren jeder Bürger und jede Bürgerin im direkten Umfeld immer eine freie Ladesäule finde. Dafür sollten jährlich zehn Millionen Euro bereitgestellt werden.

Wärmewende beschleunigen und bezahlbar machen

Die Wärmewende soll nach dem Aktionsplan für alle bezahlbar werden. Dafür wollen die Grünen im Falle eins Wahlsiegs etliche Millionen Euro in die Hand nehmen. Geplant ist unter anderem ein «unbürokratischer Wärmebouns», der sozial gestaffelt werden soll. Mieterinnen und Mieter sollen eine «Warmmieten-Garantie» bekommen für den Fall einer energetischen Sanierung mit Landesmitteln.

Hauseigentümer sollen bei Wärmepumpen und dem Anschluss an ein Nahwärmenetz finanziell unterstützt werden. Auch die Kommunen sollen einen finanziellen Anreiz zum Ausbau von Nahwärmenetzen bekommen. (Quelle: dpa)