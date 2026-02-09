Nach tödlicher Attacke auf Zugbegleiter: EVG informiert über Sicherheit in Bus und Bahn

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter sitzt ein 26-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft. Welche Konsequenzen sollen nach der Tat gezogen werden?

Foto: Christoph Soeder/dpa/Archiv

MAINZ. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will am heutigen Montag (13.30) in Mainz über die Sicherheit bei Bahn, Bus und an Bahnhöfen in Rheinland-Pfalz informieren. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter im Land will die EVG auch über die Forderungen der Gewerkschaft und der Beschäftigten sprechen.

Ein 26-jähriger Tatverdächtiger soll den Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle so schwer mit Faustschlägen gegen den Kopf attackiert haben, dass das 36-jährige Opfer später an einer Hirnblutung starb. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. (Quelle: dpa)

