Smart City weiter auf dem Vormarsch: Wie intelligente Anwendungen den Alltag erleichtern 

Modernste Technologie intelligent vernetzt, erzeugt die Vorteile, die Smart City der Verwaltung und ihren Bewohnern bringt. Künstliche Intelligenz ist einer der wichtigsten Bausteine für effiziente Städte, denn durch verstärkteAnalyse von großen Datenmengen und einer verbesserten Vernetzung sollen Ressourcen effizienter eingesetzt werden. Was alles zu einer Smart City gehört und wie Städte im Saarland davon profitieren können, zeigt der folgendeArtikel.

Smart City: Mit Technologie verschiedene Probleme einer Stadt anpacken

Mit Smart City werden Städte bezeichnet, die sich die moderne Technologie zu nutzen machen. Mit digitalen Anwendungen können ganz unterschiedliche Bereiche einer Stadt verbessert werden. So werden Verwaltungsprozessevereinfacht und beschleunigt. Logistische Themen wie die Müllabfuhr, der öffentliche Verkehr oder die Straßenreinigung werden mit der Analyse der entsprechenden Daten optimiert. Das senkt nicht nur Kosten wie den Benzinverbrauch der Fahrzeuge, sondern optimiert auch Arbeitszeiten. Im Vordergrund steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen einer Stadt.

Ziele der smarten Technologie

Smart City soll vor allem eins: Optimieren, und das in so vielen Bereichen wie möglich. Ein wichtiger Punkt ist Klimaschutz und die damit verbundene Ressourcenoptimierung. Die Übertragung dieses abstrakten Ansatzes sieht in der Realität dann beispielsweise so aus:

Die Mülltonnen in Trier werden alle mit Sensoren ausgestattet, die den Füllstand von Glas-, Papier- oder Plastik-Containern an die Zentrale der Müllabfuhr weitergeben. Smarte Anwendungen werten die Daten aus und erstellendaraufhin die tägliche Route der Müllabfuhr. Container, die noch nicht voll sind, werden nicht angefahren. Die komplette Logistik wird optimiert, was sich in geringerem Benzinverbrauch und optimiertem Personalmanagementäußert.

Aktuell nutzen die Trierer Stadtwerke künstliche Intelligenz für ihre smarten Energienetze. Damit werden die Stromverteilung und die Einspeisung eigener Energie aus Wasserkraft- und Photovoltaikanlagen optimiert.

Weitere Aufgabengebiete liegen in der Sicherstellung der Mobilität durch den öffentlichen Verkehr und eine sinnvolle Verkehrsleitung, die sich an Stoßzeiten anpasst. Nachhaltige Stadtentwicklung sorgt für eine Verbesserung der Lebensqualität und digitale Bürgerbüros vereinfachen Verwaltungsaufgaben und die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Bürgern.

Datenschutz und Cyberschutz ein Kernthema für Smart City

Ein sehr wichtiges Thema bei der voranschreitenden Digitalisierung, die mit den Smart Citys einhergeht, ist der Datenschutz. Generell müssen die virtuellen Anwendungen heute einen besonders hohen Cyberschutz aufweisen. Die Anzahl von Cyberangriffen nimmt jährlich zu. Wobei auch die Art der Angriffe immer diverser wird.

Vor allem Websites und Apps, die mit finanziellen Transaktionen und Zahlungen arbeiten, müssen starke Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Dazu zählen Unterhaltungsplattformen oder eben städtische Anwendungen, bei denen Parkgebühren und andere Verwaltungsgebühren gezahlt werden.

Bei den Plattformen eines intelligenten Bürgerbüros werden sehr viele persönliche Daten der Bewohner einer Stadt eingegeben. Diese Daten müssen geschützt werden. Dafür werden heute meist moderne KI-Algorithmenverwendet, die für einen erhöhten Schutz sorgen und Gefahren frühzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen durchführen.

Vorzeige-Städte aus dem Smart City Index

Trier ist im Saarland eines der Vorzeigemodelle, das sich für mehr Digitalisierung einsetzt und dies an konkreten Projekten wie der Stromversorgung oder dem digitalen Bürgeramt zeigt. Die Stadt belegt beim Smart City Index 2025den Rang 14 von 83 bewerteten Großstädten.

Hannover geht mit großen Schritten voran

Hannover hat im vergangenen Jahr einen Sprung nach vorn vollzogen und rückte auf Rang 7 vor. Vor allem die Verwaltungsleistungen wurden verstärkt digitalisiert und sind online verfügbar. Hinzu kommt die Digitalisierung in der Verkehrssteuerung, bei der Stadtbeleuchtung und bei der Bewässerung der städtischen Grünflächen. So besitzen viele Grünflächen mittlerweile Sensoren, die die Feuchtigkeit melden und damit die Bewässerung optimieren.

Nürnberg holt bei der digitalen Verwaltung auf

Nürnberg punktet als beste Stadt im Bereich der digitalen Verwaltung. Hier wurden im letzten Jahr die e-Akten verstärkt umgesetzt. Dies führt zu einem optimierten Dokumentenmanagement, mit dem einzelne Akten wesentlichschneller von verschiedenen Ämtern einsehbar sind. Für die Bürger bedeutet dies eine Beschleunigung der Bearbeitungszeit von Anfragen und Anträgen.

München, Hamburg und Ingolstadt führen den Index an

Hamburg setzt sich im Bereich der IT und Kommunikation mit einer Punktzahl von 95,7 Punkten ab. Dafür war die sehr gute Versorgung mit öffentlichem WLAN und das sehr gute Glasfasernetz verantwortlich. Ingolstadt überzeugtim Bereich Umwelt und Energie und München punktet bei Mobilität, Bildung und Gesellschaft.

Smart City soll Chance und keine Überwachung sein

Die Möglichkeiten, die mit Smart City umgesetzt werden, vereinfachen und optimieren viele Lebensbereiche der Bevölkerung und erleichtern die Verwaltung einer Gemeinde oder Region. Jedoch muss hinsichtlich des Datenschutzes die Integrität der Bevölkerung gewährleistet sein. Die Erfassung der unterschiedlichen Informationen darf nicht für benachteiligende Zwecke verwendet werden. Das fängt bei der unnötigen Registrierung von Nummernschildern im Straßenverkehr an und hört bei Bürgeranträgen in der Stadtverwaltung auf.

Fazit

Smart City bietet im Saarland viele Möglichkeiten, die Verwaltungsaufgaben zu optimieren und die Lebensqualität in einer Stadt zu verbessern. Die Senkung von laufenden Kosten, optimiertes Personalmanagement und eineschnellere Verwaltung sind Kernziele, die sich automatisch in einer nachhaltigen Stadtverwaltung und der Unterstützung von Klimazielen zeigen. Bei aller Digitalisierung dürfen jedoch die Bürger nicht benachteiligt werden, die nicht so technikaffin sind. Smart City muss einen intelligenten Weg zwischen Digitalisierung und Offline-Modus schaffen, zumindest bei der direkten Kommunikation mit den Bürgern.