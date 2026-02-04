++ Trockenes Winterwetter in der Region — weiterhin glatte Straßen möglich ++

Nach starken Schneefällen beruhigt sich die Wetterlage in Rheinland-Pfalz. Teils sind sogar zweistellige Temperaturen möglich. Mit welchen Aussichten Richtung Wochenende zu rechnen ist.

MAINZ. Einen Tag nach einem kurzfristigen Wintereinbruch mit starkem Schneefall müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz weiterhin mit glatten Straßen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es am Morgen gebietsweise Glätte und zum Teil auch Nebel geben.

Schnee und Glätte hatten am Dienstag noch zu Verkehrschaos in und um Mainz geführt. Die Polizei Mainz vermeldete für ihr Einsatzgebiet insgesamt 110 Unfälle. Überwiegend kam es zu Blechschäden, nur vereinzelt wurden Menschen dabei leicht verletzt. An drei Autobahnauffahrten hatten sich LKW wegen überfrierender Nässe festgefahren.

Temperaturen bis zu 10 Grad möglich

Die Wetterlage am Mittwoch entspannt sich spürbar, es soll trocken bleiben. Im Tagesverlauf kann es heiter bis wolkig werden. Die Temperaturen klettern auf 8 bis 10 Grad, in Hochlagen auf bis zu 5 Grad. Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibt es trocken, es ziehen Wolken auf. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 2 bis -3 Grad, örtlich muss den Angaben zufolge mit Glätte gerechnet werden.

Am Donnerstag werden Höchstwerte von 3 bis 9 Grad erwartet, im Westerwald bewegen sich die Temperaturen um 1 Grad. Zunächst soll es trocken bleiben, am Nachmittag ist von Südwesten aus etwas Regen möglich. In der folgenden Nacht kann es bei Temperaturen zwischen 2 und -2 Grad sowie aufkommendem Regen gebietsweise glatt auf den Straßen werden.

Der Freitag zeigt sich stark bewölkt, aus Südwesten breitet sich Regen aus. Im Nordosten soll es trocken bleiben. Die Meteorologen erwarten Höchstwerte zwischen 2 Grad im Westerwald und bis zu 8 Grad in der Vorderpfalz. (Quelle: dpa)