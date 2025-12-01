Entlaufene Kuhherde sorgt für Vollsperrung auf der A3

SESSENHAUSEN. Am 30.11.2025, gegen 21.30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine entlaufene Kuhherde, welche sich auf dem Parkplatz „Sessenhausen“ neben der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt aufhielt. Die Herde umfasste ca. 30 Tiere und hatte sich über das Notzufahrtstor Zugang zum Parkplatz verschafft.

Da nicht auszuschließen war, dass sich die Tiere auf die Autobahn begeben, wurde die A3 in Fahrtrichtung für ca. eine Stunde voll gesperrt bis der Tierhalter ermittelt und erreicht werden konnte. Dieser verbrachte die Tiere wohlbehalten zurück auf die Weide. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)