Neun Glätteunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Trier – insgesamt glimpflich abgelaufen

0
Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Symbolbild

TRIER/SAARBRÜCKEN. Trotz eisiger Temperaturen und teilweise glatter Straßen ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland nur zu wenigen Glätteunfällen gekommen. Das Polizeipräsidium Trier berichtet von insgesamt neun Unfällen in der Nacht auf Montag, die auf Glätte zurückzuführen seien.

Bei den Unfällen sei niemand verletzt worden, es habe nur Sachschäden gegeben. Auch im Saarland seien bei zwei glättebedingten Unfällen nur Sachschäden entstanden. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz habe es keine Häufung an Glätteunfällen gegeben, so eine Sprecherin. Das Polizeipräsidium Ludwigshafen berichtete, dass es keine Verkehrsunfälle verzeichnet habe, die aufgrund von Glätte entstanden sind. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelJoseph-Krankenhaus Prüm: Pflegekammer fordert stabile Strukturen für ländlichen Raum
Nächster ArtikelSaarstahl übernimmt niederländischen Langstahlhersteller – Das steckt dahinter

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.