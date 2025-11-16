++ Aktuell: Fahrzeugbrand auf der A60 im Eifelkreis – Vollsperrung ++

BADEM. Am 16.11.2025, gegen 15.40 Uhr, wurde die Polizei Bitburg über einen Fahrzeugbrand auf der Bundesautobahn 60 informiert. Der Brandort befindet sich zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem auf der Richtungsfahrbahn Wittlich.

Ein PKW stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Durch das Feuer traten größere Mengen Betriebsstoffe aus. Die Maßnahmen der umliegenden Feuerwehren, der Autobahnmeisterei sowie der Polizei Bitburg dauern derzeit noch an. Aus diesem Grund bleibt die Richtungsfahrbahn Wittlich zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Badem weiterhin voll gesperrt. Der Verkehr wird aktuell durch die Polizei Bitburg an der Anschlussstelle Bitburg abgeleitet. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

