Vulkaneifel: Vier Jugendliche schlagen und treten auf 26-Jährigen ein

0
Foto: dpa/Symbolbild

GEROLSTEIN. Am Samstag, den 15.11.2025, kam es gegen 22.00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle des Zentralen Omnibusbahnhofs in Gerolstein, Brunnenstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 26-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet von Gerolstein hielt sich an der dortigen Haltestelle auf und hörte Musik. Eine in der Nähe befindliche Gruppe, bestehend aus vier männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden, störte sich offenbar an der Musik, woraufhin einer der jungen Männer den Geschädigten zunächst beleidigte und schlug. Im Anschluss dessen schlugen und traten auch die drei weiteren Begleiter auf den Geschädigten ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen die Tatverdächtigen männlich und etwa 16-18 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Daun, tel. 06592/96260, beziehungsweise der Polizeiwache Gerolstein, tel. 06591/95260, in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelFeuer-Inferno: Holzstapel fängt Feuer – Sekunden später steht das ganze Haus in Flammen
Nächster Artikel„Wir sind wieder da!“ – Fridays For Future Trier meldet sich zurück

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.