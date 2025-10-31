Fahrerflucht auf der B327: Drei Leitpfosten beschädigt – Bankett aufgewühlt – Fahrbahn komplett verdreckt

MORBACH. Am gestrigen Donnerstag kam es zwischen 9.45 Uhr und 10.10 Uhr auf der B327 zwischen der Anschlussstelle Wederath und der ARAL-Tankstelle Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug die B327 in Fahrtrichtung Morbach.

In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet rechts in das Bankett. Hierdurch wurde das Bankett massiv aufgewühlt und insgesamt drei Leitpfosten beschädigt. In Folge dessen wurde die Fahrbahn derart verschmutzt, dass der Bereich eine Gefahr für den folgenden Straßenverkehr darstellte.

Der Verkehrsteilnehmer führte im Anschluss die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)