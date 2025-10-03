++ Region: Verlängertes Wochenende wird regnerisch und bewölkt ++

Von Sonne keine Spur: Regen und dichte Wolken begleiten das verlängerte Wochenende. Was der Wetterdienst für Rheinland-Pfalz und das Saarland noch vorhersagt.

OFFENBACH. Nach zuletzt sonnigen Tagen steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum verlängerten Wochenende ein Wetterwechsel bevor. Am Feiertag ist laut Deutschem Wetterdienst mit dichter Bewölkung zu rechnen.

Zeitweise kann es geringfügig regnen, ab dem Nachmittag zieht von der Eifel her häufiger Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf und 15 Grad. Am Samstag bleibt es weiterhin bedeckt. Bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad bleibt es zudem regnerisch. Ab dem Nachmittag werden auch Schauer erwartet. In der Nacht seien auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Sonntag wird es mit Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad etwas kühler, es bleibt jedoch teils stark bewölkt. Auch Schauer werden am Sonntag weiterhin erwartet. (Quelle: dpa)