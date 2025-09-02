Kfz-Versicherung: Wo Saarländer künftig mehr zahlen müssen – Regionalklassen neu berechnet

Während in Sankt Ingbert die Versicherung teurer wird, profitieren Kfz-Halter in Völklingen und Merzig-Wadern von besseren Einstufungen. Was hinter den Änderungen steckt.

BERLIN/SAARBRÜCKEN. Für viele Saarländer wird das Autofahren im kommenden Jahr teurer. Im Zulassungsbezirk Sankt Ingbert verschlechtert sich nach Berechnungen des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft (GDV) sowohl die Einstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung als auch in der Vollkaskoversicherung.

Zu diesem Ergebnis kommt der GDV auf Basis des jüngsten Schadensverlaufs. Der GDV hat die Schadensbilanzen und Regionalklassen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland neu berechnet.

Unterschiedliche Entwicklungen im Saarland

Mit steigenden Prämien für die Teilkaskoversicherung müssen demnach Kfz-Halter im Saar-Pfalz-Kreis rechnen. Dagegen verbessern sich die Regionalklassen in Völklingen und Merzig-Wadern sowohl in der Vollkaskoversicherung als auch in der Teilkaskoversicherung.

Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger ist der Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Parametern bestimmt wird. Maßgeblich ist für die Regionalklasse der Wohnort des Halters. Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungen unverbindlich. Sie kann ab sofort bei Neuverträgen und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden, teilte der GDV mit. (Quelle: dpa)