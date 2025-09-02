Region: Unbeständiges Septemberwetter – vereinzelte Gewitter mit Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst erwartet unbeständiges Wetter. Erst zum Wochenende lockert es auf - trotz Wolken und Regen bleibt es aber mäßig warm.

MAINZ. Erst Wolken, dann im Tagesverlauf Regen – so sieht das Septemberwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den nächsten Tagen aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die beiden Bundesländer neben feuchter und mäßig warmer Luft unbeständiges Wetter.

Am Dienstag sollen nach einem Wechsel aus Sonne und Wolken lokale Schauer und vereinzelte Gewitter mit Starkregen möglich sein, auch kleinkörnigen Hagel schließen die Experten dabei nicht aus. Die Temperaturen sollen bis zu 24 Grad erreichen.

Auflockerungen zum Ende der Woche

Der Mittwoch sieht demnach ähnlich aus: Erst erwartet die Menschen ein wechselnd bis stark bewölkter Himmel, stellenweise soll es etwas regnen. Nachmittags und abends soll dann von Westen her stärkerer Regen aufkommen, auch einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen, hieß es. Die Temperaturen erreichen laut DWD bis zu 25 Grad.

Am Donnerstag müssen die Menschen noch einmal mit vielen Wolken und gebietsweise schauerartig verstärktem Regen rechnen, vereinzelt sind den Experten zufolge weiterhin auch Gewitter möglich. Etwas wärmer könnte es dabei jedoch werden, die Temperaturen sollen bis zu 26 Grad erreichen können. Im Verlauf des Freitags lockert das Wetter dann auf. (Quelle: dpa)