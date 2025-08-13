Birkenfeld: Mann mit Deko-Schwert festgenommen und eingewiesen

Ein Blaulicht auf einem Polizeiwagen.
Foto: Friso Gentsch/dpa

BIRKENFELD – Heute Vormittag, 13.08.2025, sollte ein 33-jähriger Mann aus Birkenfeld von der Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Bevor diese Maßnahme umgesetzt werden konnte, verließ der Mann gegen 9.30 Uhr seine Wohnung.

Festnahme nach öffentlichem Hinweis

Laut Aussage seiner Mutter führte der 33-Jährige beim Verlassen der Wohnung ein Deko-Samurai-Schwert mit. In der Folge startete die Polizei eine intensive Suchaktion. Um 14 Uhr konnte der Mann nach einem Hinweis aus der Bevölkerung widerstandslos an seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Der 33-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und anschließend der Unterbringungsbehörde zur Einweisung übergeben. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

