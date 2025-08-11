Sinnlose Zerstörungswut: Zwei Pkw-Reifen in Maring-Noviand zerstochen

0
Foto: dpa

MARING-NOVIAND – Wie die Polizei in Bernkastel-Kues mitteilt, wurden im Zeitraum zwischen Samstag, 09.08.2025, 14:00 Uhr und Montag, 11.08.2025, 08:00 Uhr, in der Straße „Am Honigberg, in Maring-Noviand“ zwei Reifen eines Fiat-Bravo zerstochen.

Das Fahrzeug stand in einer Reihe mehrerer geparkter Pkw und wurde auf der Beifahrerseite beschädigt.

Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an [email protected] entgegen genommen.

Vorheriger ArtikelRLP: Nach Reiseunfällen – Wie bleibt Urlaubsfahrt mit großer Ladung sicher?
Nächster ArtikelMit Krämpfen und unter Drogeneinfluss: Entkräfteter Schwimmer aus Fahrrinne im Rhein gerettet

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.