Saarland: Fünf Holzhütten aufgebrochen – Bundespolizei nimmt 16-Jährigen fest

LANDSWEILER-REDEN. Am Mittwoch, den 9. Juli 2025, wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gegen 2.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Landsweiler-Reden auf eine Gruppe von drei Jugendlichen aufmerksam. Die dem Anschein nach Minderjährigen führten neben einer Musikbox eine Tragetasche voller alkoholischer Getränke mit sich.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen einen der Jugendlichen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken anlässlich eines Raubdelikts erlassen worden war. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiwache des Saarbrücker Hauptbahnhofs gebracht.

Am Morgen stellte sich nach Mitteilung der Polizeiinspektion Illingen heraus, dass es in der Bergmannshalde in Landsweiler-Reden zu einem Einbruch gekommen war. Der Einbruch soll dem vorläufig festgenommenen Jugendlichen und dessen beiden Begleitern zuzuordnen sein.

Konkret steht die Gruppe im Verdacht am Dienstagabend, den 8. Juli 2025, mit einem mitgeführten Brecheisen fünf Holzhütten aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet zu haben, unter anderem die mitgeführte Musikbox und alkoholischen Getränke. Der Einbruch war der Bundespolizeistreife zum Zeitpunkt der Festnahme am Mittwoch noch nicht bekannt. Dennoch konnten Teile des entwendeten Diebesguts durch die Bundespolizei sichergestellt werden. Am 9. Juli 2025 wurde der festgenommene 16-Jährige einem Richter vorgeführt und die Untersuchungshaft bestätigt. Im Anschluss wurde der Jugendliche einer örtlichen Justizvollzugsanstalt zugeführt. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)