Radfestival in der Innenstadt: Der 5. GROSSE PREIS DER STADT TRIER am Sonntag

TRIER. Am 1. Juni 2025 ist es wieder so weit: Der RV Schwalbe Trier 1932 e.V. lädt zur fünften Auflage des Großen Preis von Trier p/b SWT ein und verwandelt die Trierer Innenstadt erneut in ein wahres Mekka für Radsportbegeisterte.

Zwischen Porta Nigra, Hauptmarkt und Dom wartet ein sportliches Highlight, das seinen Platz im Veranstaltungskalender gefunden hat – und in diesem Jahr beim kleinen Jubiläum ganz besondere Akzente setzt.

Seit Wochen laufen beim erfahrenen Organisationsteam des RV Schwalbe Trier die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ziel: Auch bei der fünften Austragung ein Event zu bieten, das sowohl ambitionierten Radsportler*innen als auch den zahlreichen Zuschauer*innen einen unvergesslichen Tag beschert.

Der 1,2 Kilometer lange Innenstadtkurs, gespickt mit Kopfsteinpflaster, schnellen Geraden und fordernden Kurven, verspricht packende Rennaction und ist Herausforderung und Spaß zugleich. Rund um den Hauptmarkt entsteht am Renntag ein buntes Radsportzentrum mit Mitmachaktionen, einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm und einem breiten kulinarischen Angebot. Für Erfrischung sorgt der Getränkepartner Bitburger 0,0%.

Als Aussteller sind das Porsche Zentrum Trier sowie der Cube-Radhändler Multicycle aus Trierweiler vertreten. Zudem gibt es eine große Bühne samt LED-Wall.

Jedermannrennen und Mini Kids Tour

Wer sich die Rennen nicht nur ansehen, sondern selbst aufs Rad steigen will, bekommt im Jedermannrennen ab 15:40 Uhr die Chance, Rennluft zu schnuppern – 15 Runden durch die Innenstadt unter Wettkampfbedingungen!

Auch die Nachwuchsfahrer*innen der Jahrgänge 2012–2018 kommen auf ihre Kosten: Bei der Mini Kids Tour geht es ohne Startgeld um erste Rennerfahrung, jedoch ohne Zeitmessung. Hier geht es vor allem um den Spaß.

Zeitplan für den 1. Juni 2025

11:00 Uhr: Rennen Amateure & Junioren U19 – 50 Runden / 60 km

13:00 Uhr: Rennen Masters 2/3 & Masters 4 – 35 Runden / 42 km

14:10 Uhr: Rennen Elite FT und Elite Frauen & Juniorinnen U19 – 45 Runden / 54 km

15:20 Uhr: Mini Kids Tour Laufrad – 200 m 15:30 Uhr: Mini Kids Tour – 1 Runde / 1,2 km

15:40 Uhr: Rennen Hobby ab 18 (ohne Lizenz) – 15 Runden / 18 km

16:20 Uhr: Rennen CT / Elite Amateure – 55 Runden / 66 km

11:00 – 18:00 Uhr: Rahmenprogramm auf dem Hauptmarkt

Für die weiblichen Starterinnen der Elite- und Juniorinnen-Kategorie gibt es in diesem Jahr nicht nur ein längeres Rennen, sondern auch mehr Preisgeld.

Gleiche Prämien für mehr Geschlechterparität, ein Schritt, der dem ausrichtenden Verein besonders am Herzen liegt.

Das Elite-Rennen der Männer ab 16:20 Uhr bildet den Abschluss des Tages und verspricht große Spannung. Denn Vorjahressieger und Titelverteidiger Joshua Asel ist erneut am Start.

Ein großes Dankeschön gilt den zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen, allen voran der Freiwilligen Feuerwehr Olewig, die mit fast vierzig Kamerad*innen für die Sicherheit an der Strecke sorgt.

Alle Infos zu Streckenführung, Zeitplan, Anmeldung und Verkehrshinweisen finden sich auf der offiziellen Event-Website. 👉 www.swt-gp-trier.de Trier tritt wieder in die Pedale – sei dabei, wenn die Innenstadt zur Rennstrecke wird!