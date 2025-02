LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Dienstag mehrere Fahrten unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am späten Nachmittag des 25.2.2025 überprüfte eine Polizeistreife auf dem Boulevard de la Recherche in Belvaux ein Fahrzeug, bei dem sich herausstellte, das es nicht ordnungsgemäß angemeldet ist. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers konnten die Beamten starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnern feststellen. Der Drogentest vor Ort beim Fahrer sowie eine Fahrzeugdurchsuchung verliefen positiv. Protokoll wurde erstellt.

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am Abend des 25.2.2025 auf der A13 in Höhe Sanem wurde ein Fahrzeug mit 159 km/h anstatt der erlaubten 110 km/h gemessen. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug in Höhe einer Tankstelle in Bascharage stoppen. Bei der Kontrolle des Fahrers kam den Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnern entgegen. Der Drogentest vor Ort verlief positiv und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Fahrzeug- sowie Körperdurchsuchung verlief negativ. Protokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 26.2.2025 wurde ein Fahrzeug auf der A4 in Höhe der Croix de Hollerich gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug wurde wenig später in Bertrange gestoppt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)