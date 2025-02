Die Welt der rundenbasierten Rollenspiele erhält mit Dead Dragons einen neuen Titel, der sich durch eine fesselnde Handlung, taktische Kämpfe und nostalgische Pixel-Art auszeichnet. Entwickelt von MAGITEC und veröffentlicht von KEMCO, ist das Spiel seit dem 14. Februar 2025 für PC über Steam sowie für Konsolen wie Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erhältlich.

Eine epische Reise voller Geheimnisse

In Dead Dragons übernehmen die Spieler die Rolle von Will, einem jungen Mann, der eine tief verwurzelte Abneigung gegen Drachen hegt. Diese majestätischen Kreaturen galten seit über hundert Jahren als ausgestorben, doch als Will herausfindet, dass sie überlebt haben, wird sein Schicksal neu geschrieben. Gemeinsam mit der mysteriösen Shikina begibt er sich auf eine gefährliche Reise, um das verborgene Erbe der Drachen zu ergründen und die Verbindung zwischen Mensch und Bestie zu entschlüsseln.

Innovatives Kampfsystem mit taktischer Tiefe

Das Herzstück von Dead Dragons bildet das einzigartige Rotation Battle System, das rundenbasierte Kämpfe mit strategischen Elementen kombiniert. Spieler können ihre Charaktere während des Kampfes umpositionieren, um sich taktische Vorteile zu verschaffen. Zudem erlaubt der Ruin Mode, durch gezielte Angriffe Schwachpunkte der Gegner zu treffen, was mächtige Spezialfähigkeiten und die Beschwörung besonderer Verbündeter freischaltet.

Nostalgische Pixel-Ästhetik trifft modernes Gameplay

Optisch setzt Dead Dragons auf eine detailreiche Pixel-Art-Grafik, die Retro-Fans begeistern dürfte, während das Gameplay mit modernen Features wie umfassender Charakterentwicklung, herausfordernden Quests und einer emotionalen Erzählweise aufwartet. Die Mischung aus klassischem und innovativem Design sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis, das sowohl alteingesessene RPG-Fans als auch Neueinsteiger anspricht.

Jetzt verfügbar mit Einführungsrabatt

Wer sich auf das Abenteuer einlassen möchte, kann Dead Dragons derzeit mit einem Einführungsrabatt von 10 % auf Steam erwerben. Mit einer packenden Geschichte, tiefgründigen Charakteren und einem strategischen Kampfsystem zählt das Spiel zu den vielversprechendsten RPG-Neuerscheinungen des Jahres.

Für einen ersten Eindruck sorgt der offizielle Trailer:

Tauche ein in die Welt von Dead Dragons und entdecke die Geheimnisse, die zwischen Menschen und Drachen verborgen liegen!

Erhältlich für: Xbox, PS, Switch, PC

Webseite: store.steampowered.com/app/3155540/Dead_Dragons