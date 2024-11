US-Wahl: Noch vor dem offiziellen Ergebnis – So gratulieren Scholz, Selenskyj und Nato-Generalsekretär Rutte

Die bisherigen Wahlergebnisse der USA deuten klar auf einen Sieg von Donald Trump hin, der sich bereits selbst zum Sieger erklärte. Auch europäische Politiker gratulierten Trump bereits vor den offiziellen Ergebnissen zum Wahlerfolg. So reagierten Bundeskanzler Olaf Scholz, Wolodomyr Selensky und der Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Bundeskanzler Olaf Scholz via X:

„Ich gratuliere @realDonaldTrump zur Wahl zum US-Präsidenten. Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen.“

Wolodomyr Selenskyj via X:

„Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against Ukraine. I appreciate President Trump’s commitment to the “peace through strength” approach in global affairs. This is exactly the principle that can practically bring just peace in Ukraine closer. I am hopeful that we will put it into action together. We look forward to an era of a strong United States of America under President Trump’s decisive leadership. We rely on continued strong bipartisan support for Ukraine in the United States. We are interested in developing mutually beneficial political and economic cooperation that will benefit both of our nations. Ukraine, as one of Europe’s strongest military powers, is committed to ensuring long-term peace and security in Europe and the Transatlantic community with the support of our allies. I am looking forward to personally congratulating President Trump and discussing ways to strengthen Ukraine’s strategic partnership with the United States.

Übersetzung: „Herzlichen Glückwunsch an @realDonaldTrump zu seinem beeindruckenden Wahlsieg! Ich erinnere mich an unser großartiges Treffen mit Präsident Trump im September, bei dem wir ausführlich über die strategische Partnerschaft zwischen der Ukraine und den USA, den Siegesplan und Wege zur Beendigung der russischen Aggression gegen die Ukraine gesprochen haben. Ich schätze Präsident Trumps Engagement für den Ansatz „Frieden durch Stärke“ in internationalen Angelegenheiten. Genau dieses Prinzip kann auf praktische Weise zu einem gerechten Frieden in der Ukraine beitragen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam in die Tat umsetzen werden. Wir freuen uns auf eine Ära eines starken Amerikas unter der entschlossenen Führung von Präsident Trump. Wir setzen auf die weiterhin starke, parteiübergreifende Unterstützung für die Ukraine in den Vereinigten Staaten. Wir sind an der Entwicklung einer gegenseitig vorteilhaften politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit interessiert, die beiden Nationen zugutekommt. Die Ukraine, als eine der stärksten Militärmächte Europas, ist fest entschlossen, mit der Unterstützung unserer Verbündeten langfristigen Frieden und Sicherheit in Europa und der transatlantischen Gemeinschaft zu gewährleisten. Ich freue mich darauf, Präsident Trump persönlich zu gratulieren und Wege zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten zu besprechen.“

Nato-Generalsekretär Mark Rutte via X:

„I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through.“

Übersetzung: „Ich habe gerade @realDonaldTrump zu seiner Wahl als Präsident der Vereinigten Staaten gratuliert. Seine Führung wird erneut entscheidend sein, um unser Bündnis stark zu halten. Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, um Frieden durch Stärke voranzubringen.“