Neue LED-Beleuchtung im Kindergarten in Mehring

MEHRING. Dank moderner LED-Technik erstrahlt die Katholische KiTa St. Medardus in Mehring ab sofort in neuem Licht. In dem kommunalen Gebäude sorgen nun neue Deckenleuchten für eine zeitgemäße Beleuchtung.

Davon konnten sich bei einem Rundgang Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag, das Personal des Kindergartens und Vertretende von Westenergie überzeugen.

Der Infrastrukturanbieter und Energiedienstleister Westenergie unterstützt die Ortsgemeinde Mehring bei der Modernisierung mit einem finanziellen Zuschuss. Durch die Umrüstung rechnet die Verwaltung damit, die betroffene Beleuchtung fortan mit einer Ersparnis von mindestens 50 Prozent der Energie im Vergleich zu den ausgebauten Leuchten betreiben zu können.

„Mit der neuen LED-Beleuchtung entlasten wir nicht nur den Haushalt der Gemeinde, sondern sparen zudem Teile des klimaschädlichen Gases CO2 ein. Das trägt zum Klimaschutz bei“, stellte Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag fest. „Die zeitgemäße Modernisierung sorgt zudem für ein wärmeres Licht, so dass der Kindergarten nun besser ausgeleuchtet ist. Außerdem überzeugen die LED-Lampen durch ihre längere Lebensdauer.“

Westenergie engagiert sich in ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Über Sponsoring und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten.