Wittlich: 10-jähriges Kind auf Fahrrad von Pkw erfasst und schwer verletzt

WITTLICH-LÜXEM. Wie die Polizei Wittlich mitteilt, kam es am Sonntagabend, 22.09.24, in der Grünewaldstraße in Lüxem gegen 18.50 Uhr zu einem Zusammenstoß eines 10-jährigen Kindes auf einem Fahrrad und einem von einer 84-jährigen Frau geführten Pkw.

Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo es stationär aufgenommen.

Einzelheiten zu den Verletzungen liegen nicht vor. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Im Einsatz waren die Luftrettung, ein Rettungswagen, 2 Streifen der Polizeiinspektion Wittlich sowie die Feuerwehr Wittlich. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme rund 90 Minuten vollgesperrt werden.