Großer Polizeieinsatz in Idar-Oberstein: Bewaffneter Überfall auf Gaststätte gemeldet

IDAR-OBERSTEIN. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, löste die Polizei in Idar-Oberstein nach Zeugenhinweisen gegen 13.40 Uhr auf einen möglicherweise bewaffneten Überfall auf eine Gaststätte in der Hauptstraße in Idar-Oberstein, bei dem auch ein schussartiges Knallgeräusch vernommen wurde, einen Sondereinsatz aus.

Hierzu fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen in den näheren Einsatzbereich und sperrten diesen ab. Die Einsatzkräfte legten Schutzausstattung an, um den näheren Tatort zu aufzusuchen.

Zurzeit finden die ersten Ermittlungen unmittelbar vor Ort statt. Tatverdächtige sind nicht mehr vor Ort. Eine Gefahr für Beteiligte oder Unbeteiligte ist derzeit nicht erkennbar.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, um das Geschehene und die Hintergründe aufzuklären.

Unbeteiligte werden aufgefordert, den Bereich zu meiden. Die Bevölkerung wird gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unmittelbar an die Polizeiinspektion, Telefon 06781/561-5157, in Verbindung zu setzen.