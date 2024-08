Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Katze: Tier muss eingeschläfert werden

NOHFELDEN-ECKELHAUSEN. Am heutigen Samstagmorgen gegen 06:50 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Nordsaarland die Mitteilung einer Spaziergängerin, die eine verletzte Katze in der Ortslage von Nohfelden-Eckelhausen festgestellt hatte.

Die Katze habe sich nur noch robbend fortbewegt und Schmerzlaute von sich gegeben. Die Tierhalterin erschien nur kurze Zeit später an der Örtlichkeit und verbrachte die Katze umgehend in eine Tierklinik. Dort wurde die Katze geröntgt, wobei festgestellt wurde, dass im Inneren ihres Körpers mehrere Luftgewehrgeschosse, sogenannte Diabolos, vorhanden waren. Aufgrund des Verletzungsbildes musste die Katze in der Tierklinik eingeschläfert werden.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland ermittelt daher aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung können an die Polizei in Wadern oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.