Neue Kooperation: Kulturelles Erbe der Moselregion spannend vermitteln

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Rheinland-Pfalz, ein Bundesland mit einem reichen historischen und kulturellen Erbe, geht mit dem landesweiten Projekt Kultur.Landschaft.Digital (KuLaDig) und der neuen Kooperation mit der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ einen weiteren Schritt: Gemeinsam haben sich das Innenministerium und die Regionalinitiative zum Ziel gesetzt, das vielfältige Erbe der Moselregion für Bevölkerung und Gäste zeitgemäß und umfassend zugänglich zu machen.

„Diese Zusammenarbeit verspricht, die Vermittlung der Kulturlandschaft an der Mosel nachhaltig zu stärken und die Schätze der Region in einem modernen digitalen Rahmen zu präsentieren. Während das KuLaDig-Projekt die Weichen stellt, um das kulturelle Erbe der Region digital erlebbar zu machen, hilft die Initiative ‚Faszination Mosel‘ dabei, die zahlreichen Kulturschaffenden der Region miteinander vernetzen und ihre wertvolle Arbeit noch sichtbarer zu machen. Durch die Kooperation lassen sich langfristig noch mehr Menschen für die Vielfalt der Moselregion begeistern“, betonte Innenminister Michael Ebling.

„Die Kooperation zwischen KuLaDig und der Regionalinitiative ‚Faszination Mosel‘ ist ein wichtiger Schritt für die Digitalisierung der historischen Schätze im Weinanbaugebiet Mosel“, so Simone Röhr, Geschäftsführerin der Initiative. „Mit der neuen Kooperation zwischen KuLaDig und Faszination Mosel werden Synergieeffekte geschaffen, die die Unterstützung der Kommunen und Träger noch effektiver gestalten. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, das kulturelle Erbe von Rheinland-Pfalz für die kommenden Generationen zu bewahren und erlebbar zu machen“, betonte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) Prof. Dr. Hannes Kopf, an dessen Behörde das landesweit zuständige KuLaDig Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz angesiedelt ist. Mithilfe des Kompetenzzentrums unterstützt die SGD Süd die Kommunen seit Februar 2022 zusätzlich auch außerhalb der Projektförderung.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium fördert das Forschungs-, Modell- und Förderprojekt KuLaDig RLP bereits seit 2019. Das Projekt steht allen Geschichtsinteressierten offen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Erbe von Rheinland-Pfalz zu erfassen und zu digitalisieren. Durch das KuLaDig-Kompetenzzentrum und in Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz wird das historische und kulturlandschaftliche Erbe des Landes fachlich fundiert aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bereits über 3.400 Objekte aus Rheinland-Pfalz sind in KuLaDig verzeichnet – und es werden stetig mehr.

Auf der Webseite www.kuladig.de können Kommunen, Vereine und interessierte Bürger kostenlos Informationen zu historischen Stätten und Denkmälern einstellen, wodurch diese Datenbank kontinuierlich wächst und das Erbe für die Zukunft gesichert wird. Diese digitale Plattform ermöglicht es, das kulturelle Erbe nicht nur zu bewahren, sondern auch interaktiv und zugänglich für ein breites Publikum zu präsentieren.

Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ plant für den Herbst einen Online-Kultur-Stammtisch, bei dem Christine Brehm von der SGD Süd über KuLaDig informieren wird. Diese Veranstaltung bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, mehr über die Möglichkeiten und Vorteile der Digitalisierung des kulturellen Erbes zu erfahren und sich aktiv an diesem zukunftsweisenden Projekt zu beteiligen.

Hintergrund:

Die Moselregion, bekannt für ihre beeindruckenden Weinlandschaften, beheimatet zahlreiche kulturelle Akteure – von Musik- und Gesangsvereinen, Heimatvereinen, Museen und Künstlern bis hin zu Kulturvereinigungen und Kunsthandwerkern. Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ vernetzt diese Kunst- und Kulturschaffenden und macht ihre Arbeit sowohl für Einheimische als auch für Gäste sichtbar. Durch den Austausch und die Mitarbeit im Netzwerk profitieren die Partner von umfassenden Marketingmaßnahmen und einer erhöhten Sichtbarkeit.

Über die SGD Süd:

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) ist eine Obere Landesbehörde für das südliche Rheinland-Pfalz mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße und Außenstellen in Mainz, Kaiserslautern, Speyer und Budenheim.

Die SGD Süd beschäftigt Fachleute aus den Arbeitsbereichen Gewerbeaufsicht, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz sowie der Raumordnung, Naturschutz und dem Bauwesen. Die SGD Süd verantwortet komplexe Genehmigungen oder begleitet diese als Fachbehörde. (Quelle: SGD Süd)