Slowakische Nationalmannschaft in Mainz: EM beschäftigt auch Polizei in RLP

MAINZ. Knapp drei Wochen vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland wird der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) heute (11.15 Uhr) über die Polizeiarbeit im Zusammenhang mit dem Turnier berichten.

Zwar liegt kein EM-Spielort in Rheinland-Pfalz, in Mainz wird aber die slowakische Nationalmannschaft ihr Quartier haben. Außerdem ist nach Ministeriumsangaben in Bad Dürkheim ein Camp dänischer Fans geplant. Zudem werden rheinland-pfälzische Polizisten während der EM in einem internationalen Kooperationszentrum der Polizei im nordrhein-westfälischen Neuss tätig sein. (Quelle: dpa)