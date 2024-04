Hartplastik-Tank aufgebohrt: Dreister Diesel-Diebstahl auf Mitfahrerparkplatz

HEUSWEILER. Im Tatzeitraum vom 8.4.2024, 17.30 Uhr, bis zum 9.4.2024, 14.00 Uhr, wurde an einem LKW auf dem Mitfahrerparkplatz in der Lebacher Straße in Heusweiler an der BAB 8 der Hartplastiktank aufgebohrt.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete ca. 80 Liter Dieselkraftstoff. Der Parkplatz wurde mit auslaufendem Diesel verunreinigt. Es ist ein Schaden von ca. 350 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen (Telefon: 06898/202-281, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)