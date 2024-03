Zweites Auswärtsspiel in Folge: Trierer Gladiators gastieren beim VfL Bochum

Tip-Off in der Bochumer Rundsporthalle ist am Sonntag um 17:00 Uhr. Wiedersehen mit Gladiators-Urgestein Kilian Dietz.

TRIER. Nach dem überzeugenden Auftritt bei den Uni Baskets Münster, den die Trierer Gladiators mit 117:95 für sich entscheiden konnten, steht am kommenden Sonntag bereits das nächste Auswärtsspiel für die Trierer Profibasketballer an.

Am 10. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga treffen die Gladiatoren auf die VfL Sparkassenstars – Sprungball in der Bochumer Rundsporthalle ist um 17:00 Uhr. Mit zwei Siegen aus den ersten neun Partien belegen die Bochumer aktuell den 17. Tabellenplatz der ProA und stehen somit auf einem Abstiegsplatz. Personell veränderten die SparkassenStars sich kurz nach Saisonbeginn noch einmal, entließen zwei Spieler und verpflichteten Point Guard David Cohn, der bereits für Schwenningen in der ProA spielte. In Bochum treffen die Gladiatoren auch auf einen alten Bekannten: Kilian Dietz. Der Center der SparkassenStars absolvierte die Jugendteams der Trierer und spielte einige Jahre als Publikumsliebling in der ältesten Stadt Deutschlands.

Trotz des nur mäßigen Saisonstarts verfügen die Bochumer über einen ProA-erfahrenen Kader mit einigen bekannten Namen. Neuzugang David Cohn führt die SparkassenStars mit 18 Punkten und 6,7 Assists pro Spiel statistisch an. Daneben übernehmen Vincent Friederici mit 14,6 und Niklas Geske mit 13,6 Punkten pro Spiel viel Verantwortung im Bochumer Spiel. Auch Big Man Tom Alte (9,3 PpS) und Flügelspieler Daniel Zdravevski (7,4) verfügen über einige Jahre Erfahrung in der BARMER 2. Basketball Bundesliga und spielen eine wichtige Rolle in der Rotation von Headcoach Felix Banobre. Auf den Import-Positionen überzeugen derweil Quinten Nelson (11,3) und Matthew Strange (5,4). In der Teamstatistik liegen die Sparkassenstars in den meisten Kategorien, wie der Feldwurfquote, im gesicherten Mittelfeld der Liga. Lediglich bei den Assists gehören die Basketballer von der Ruhr zu den Top 3, was den teamorientierten Basketball von Coach Banobre betont. Eine große Diskrepanz gibt es derweil bei den Rebounds, bei denen die Gladiatoren die Liga mit 42,8 Abprallern pro Spiel anführen und die Bochumer mit 33,2 Rebounds den vorletzten Platz im ligaweiten Vergleich belegen.

„Nach dem Erfolg in Münster wollen wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir wollen offensiv den Ball gut bewegen, als Mannschaft spielen und gute Entscheidungen treffen. Defensiv waren wir nicht mit allem zufrieden, was in Münster passiert ist und arbeiten diese Woche an diesen Themen. Bochum ist für seinen schnellen Spielstil bekannt und dafür, dass sie viele Dreier nehmen – aktuell sogar die meisten der gesamten Liga. Sie spielen viel Guard-orientiertes One-on-One und so wird es für uns wichtig den Fastbreak zu stoppen und den Schützen keine freien Würfe zu geben. Wir müssen dominant und physisch auftreten und unsere Stärken ausspielen“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter und Co-Trainer der Gladiators Trier.