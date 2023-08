Kontrolle an Tankstelle: Betrunkener rammt mit Auto Polizeiwagen – Promillewert überrascht

URBAR. Ein betrunkener 29-Jähriger ist bei einer Verkehrskontrolle mit seinem Auto gegen einen Streifenwagen der Polizei gefahren. Der Mann und sein Beifahrer hatten am Sonntagabend Alkohol an einer Tankstelle in Urbar (Landkreis Mayen-Koblenz) gekauft und wollten dann weiterfahren, wie die Polizei mitteilte.

Einer Angestellten fiel demnach auf, dass die beiden Männer «erheblich alkoholisiert» waren. Daraufhin rief sie die Polizei. Die Beamten stoppten den 29-Jährigen, indem sie den Streifenwagen quer vor seinem Auto parkten.

Während der Kontrolle ließ der Mann nach Polizeiangaben plötzlich die Bremse seines Autos los und rollte damit leicht gegen den Streifenwagen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 2,19 Promille. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Gegen den 29-Jährigen wurden mehrere Anzeigen eingeleitet. (Quelle: dpa)