Drei gegen einen: Gewalttätiger Überfall in Luxemburg – Polizei schnappt Täter

LUXEMBURG-PFAFFENTHAL. Gegen 4.15 Uhr wurde der Polizei am gestrigen Sonntag ein Diebstahl mittels Gewalt an einer Bushaltestelle in Luxemburg-Pfaffenthal gemeldet. Eine Gruppe von drei Männern soll dem Opfer sein Mobiltelefon aus seiner Tasche entwendet haben.

Das Opfer konnte sein Mobiltelefon zunächst zurückerlangen, woraufhin die Tatverdächtigen unter Anwendung von Gewalt seine Wertsachen erneut entwendeten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten an der Kreuzung Avenue de la Porte-neuve/Boulevard Royal drei Personen angetroffen werden, auf die die Täterbeschreibung zutraf.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte ebenfalls das zuvor entwendete Diebesgut aufgefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen festgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)