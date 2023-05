Nachts in der Trierer Kaiserstraße – Mann (48) zu Boden gestoßen und ausgeraubt!

TRIER. In der Nacht zu Pfingstmontag, dem 29. Mai, gegen 0 Uhr, beraubten bislang unbekannte Täter einen 48-jährigen Mann in Trier, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen sollen den Geschädigte in der Kaiserstraße, in Höhe der Bushaltestelle Südallee/Kaiserstraße, unvermittelt zu Boden gestoßen und ihm anschließend den Rucksack entrissen haben. Anschließend seien sie in Richtung Mosel davongelaufen.

Die Tatverdächtigen werden beide als männlich, arabisches Aussehen mit kurzem Bart beschrieben. Einer der beiden sei ca. 1,80 groß und mit einer schwarzen Kappe und schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Identität der Tatverdächtigen bislang nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

(Quelle: Polizei Trier)