Im Gegenverkehr mit PKW kollidiert: Motorradfahrer verletzt und von Rettungskräften versorgt

ST. INGBERT. Am späten Samstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades in der Straße Am Schafweiher in St. Ingbert.

Ein 25-Jähriger aus Freudenburg befuhr die Straße mit seinem Motorrad wohl aus Richtung der Josefstaler Straße kommend und kollidierte im Gegenverkehr mit dem ihm entgegenkommenden Skoda Octavia eines 35-jährigen St. Ingberters. Dabei waren die Folgen des Aufpralls wohl aufgrund der geringen gefahrenen Geschwindigkeiten noch relativ glimpflich.

Der Motorradfahrer kam aus unbekannten Gründen zu Fall und rutschte über mehrere Meter mit seinem Motorrad gegen den abgebremsten PKW. Trotzdem wurde der Motorradfahrer bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht zwingend erforderlich.

Das Motorrad des 25-Jährigen war totalbeschädigt und somit nicht mehr fahrbereit. Auch der PKW war nach dem Unfall im Frontbereich so beschädigt, dass eine sichere Weiterfahrt nicht gewährleistet werden konnte. Das Fahrzeug wurde folglich abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen seines Motorrades verfügte. Weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen stehen noch aus. Den Motorradfahrer erwartet jedoch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)