Gratulation nach Trier-Süd: Älteste Triererin und älteste Rheinland-Pfälzerin feiert 110. Geburtstag

TRIER. Die älteste Triererin und Rheinland-Pfälzerin, feiert heute ihren 110. Geburtstag, zu dem Oberbürgermeister Wolfram Leibe ihr persönlich mit einem Blumenstrauß gratulierte.

Geboren am 12. Mai 1913 in Pallien, hat Annemarie Zander viele historisch bedeutsame Ereignisse in Trier miterlebt: Sei es der Besuch von Kaiser Wilhelm am 14. Oktober 1913 anlässlich der Eröffnung der nach ihm benannten Brücke oder die Visite von Reichspräsident Paul von Hindenburg im Oktober 1930.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

Anfang der 1930er-Jahre legte Zander die Gartengehilfen-Prüfung ab. Sie arbeitete jedoch nicht in diesem Beruf, sondern war Sekretärin am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und dann Lohnbuchhalterin in der Paulinus-Druckerei.

Nach ihrem Renteneintritt widmete sich Annemarie Zander ihren Hobbys, der Geschichts- und Familienforschung. Sie recherchierte dafür viel in Archiven und unterstützte ihren Mann Claus bei der Produktion des vom Verein Trierisch herausgegebenen Neuen Trierischen Jahrbuchs.