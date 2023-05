Luxemburg: Großangelegte Fahndung nach bewaffnetem Tankstellen-Überfall

RÜMELINGEN. Gegen 5.20 Uhr kam es am heutigen Sonntag, 7.5.2023, zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in der rue des Martyrs in Rümelingen. Dabei hatten zwei Täter das Personal beim Öffnen der Tankstelle bedroht und überwältigt und anschließend den Kasseninhalt sowie eine Stange Zigaretten mitgenommen. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Frankreich.

Eine großangelegte Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang ergebnislos. Der psychologische Betreuungsdienst des CGDIS kümmerte sich um die vier Angestellten. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)