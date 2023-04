Bitburg: Nach Ausweichmanöver in die Mauer gekracht – Unfallverursacher flüchtet

BITBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, ereignete sich am Freitag, 21.04.2023, zwischen 12.40 Uhr und 12.50 Uhr in der Albachstraße in Bitburg ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekanntes dunkles Fahrzeug kam dem geschädigten Fahrzeugführer so weit auf dessen Fahrbahnseite entgegen, dass dieser auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das ausweichende Fahrzeug kollidierte daraufhin mit einer Mauer.

Der unbekannte verursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Bitburg bittet eventuelle Verkehrsunfallzeugen, die verfahrensrelevante Aussagen zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg entgegen.