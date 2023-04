++ Update: Gebäudebrand in der Bitburger Innenstadt – Straßensperrungen aufgehoben ++

BITBURG. Wie die Polizei in Bitburg am Abend mitteilt, konnte die Feuerwehrkräfte den Brand im Bitburger Stadtzentrum, Am Markt, unter Kontrolle bringen.

Bei dem Brand, bei dem es in einer Dachgeschosswohnung zu einem Küchenbrand kam, wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht bestimmt werden. Der Brandort wurde gesichert, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Sperrung der umliegenden Straßen ist laut Polizei aufgehoben.

ur durch erheblichen Aufwand mit mehreren Trupps im Innen- sowie im Außenangriff, konnte eine größere Ausbreitung verhindert werden. Wie die Feuerwehr Bitburg mitteilte, breitete sich das Feuer über die Lüftungsanlage bis in den Spitzboden des Gebäudes aus und drohte sich zu einem offenen Dachstuhlbrand zu entwickeln. N

Auch der 3. Löschzug der Feuerwehr Bitburg kam zum Einsatz, der auf der Rückseite des Gebäudes eine Riegelstellung aufbaute. Mit Hilfe der Drohne des THW Ortsverband Bitburg konnten gezielt Glutnester aufgespürt und bekämpft werden. Der Einsatz der Feuerwehrkräfte war nach etwa 4 Stunden erst beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Bitburg, das DRK, das THW und die Polizeiinspektion Bitburg.