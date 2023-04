“Scharmützel” an Bahnhof: Erst Streit, dann Versöhnung, dann Schläge und Tritte

ST. WENDEL. Am frühen Sonntagmorgen kam es am Bahnhof in St. Wendel zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei männliche Personen warteten in der Bahnhofshalle auf ihren Zug, als sich ihnen zwei südländisch aussehende, ebenfalls männliche, Personen genähert hätten. Die Parteien seien hier in ein kleines “Scharmützel” geraten, was aber ohne größere Probleme durch die Beteiligten beendet werden konnte.

Laut den Geschädigten hätten sie sich die Hand gereicht und jeder sei seiner Wege gegangen. Kurze Zeit später seien diese allerdings mit weiteren männlichen Personen zurückgekehrt und hätten unvermittelt auf die Geschädigten eingeschlagen und eingetreten. Die Täter hätten erst von den Geschädigten abgelassen, als eine weitere Personengruppe sich fußläufig genähert habe.

Genau diese Personengruppe wird nun gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 zu melden. Die Geschädigten wurden bei der Auseinandersetzung zum Teil massiv verletzt. Die Polizei in St. Wendel hat die Ermittlungen aufgenommen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)